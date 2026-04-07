９日スタートのテレビ東京系ドラマ「惡の華」の制作発表がこのほど行われ、登壇者はタイトルにちなんで花を取り入れた華やかコーディネートを披露した。あのはデコルテが際立つ真っ赤なドレス。二の腕回りにカーネーションのような花があしらわれ、全体的に無数の花びらが散りばめられているデザインだった。井頭愛海は春らしい淡い紫のワンピースで、首回りと袖回りに同系色の花をあしらったキュートなデザイン。自身のＳＮ