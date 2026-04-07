イラン革命防衛隊は7日、アメリカがイランの発電所などを標的にすれば、報復の対象は周辺地域を越え攻撃を強化すると警告しました。イラン革命防衛隊は7日、声明で「アメリカがイランの発電所を攻撃するなどレッドラインを超えた場合は、報復攻撃は周辺地域を越えて行われる」と警告しました。また革命防衛隊は、インフラを攻撃し「アメリカや同盟国が今後、数年間、中東地域の石油とガスが手に入らなくなる」と強調しています。一