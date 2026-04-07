「ACEes（エイシーズ）」浮所飛貴（24）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、珍しい名字であるがゆえの苦労を明かした。「レア名字さんvsメジャー名字さん」のテーマトークに登場。浮所は「まさしく電話先で、絶対に一発で聞き取ってもらえないんです」と打ち明けた。聞き間違いも多いという。「“不起訴”とか“藤子”とか“浮世”とか、よく分からない名前で聞き取られま