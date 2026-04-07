俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（毎週火曜後9：00）の最終話が7日に放送された。最終話のラストにはまさかの人物が出演した。以下、ネタバレを含みます。【写真】一瞬だけど存在感抜群！刑事姿の佐藤二朗本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリテ