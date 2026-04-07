トルコ最大都市・イスタンブールにあるイスラエル総領事館近くで7日、銃撃事件が発生しました。容疑者は車から降りた後、ライフル銃で発砲し、警察官2人が軽傷を負いました。容疑者3人のうち、2人が拘束され、1人が死亡しました。地元メディアによりますと、容疑者のうち1人は過激派組織「イスラム国」とつながりがあると報じられています。