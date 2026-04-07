「第61回上方漫才大賞」が7日、大阪市内で開催され、新人賞にぐろうが輝いた。3年連続のノミネートでの受賞となった。新人賞にノミネートされた愛凛冴、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎の5組がネタを披露。トップで登場したぐろうが「祖父の口噛み酒」で395点を出し、その後の結果を待った。例えば炎の漫才の後、ここで機材トラブルのためぐろうの得点が398点に訂正となった。例えば炎が397点で届かず。例えば炎の田上が「訂