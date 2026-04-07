原油価格の高騰を受けて、長期金利の上昇が続いています。7日の債券市場で、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは一時、2.43％まで上昇し、6日に続いて約27年ぶりの高い水準をつけました。イランとの停戦に向けた交渉期限が迫る中、国際指標となる原油の先物価格が一時、1バレル＝116ドル台まで上昇しました。国内の物価高がさらに進むとの見方や、物価の上昇を抑えるため日銀が早期利上げに踏み切るのではとの観測も広が