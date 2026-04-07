◇セ・リーグ中日3―5DeNA（2026年4月7日横浜）中日がDeNAに逆転負けを喫し3連敗。同じ2勝7敗同士の「直接対決」を落とし、単独最下位に転落した。先発の金丸夢斗は3回まで無失点。「無双」の内容を見せながら、4回先頭の宮崎に右前打を浴びてリズムが狂う。山本、ヒュンメルに連打を浴び、無死満塁から蝦名に2点適時打を許した。2死後、牧にも三塁線を突破され、この回4失点…。今季2度目の登板でも、2年目の左腕は白星