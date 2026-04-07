◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（27）が才木浩人投手（27）とともに甲子園開幕戦のお立ち台に立った。4回の遊撃内野安打を皮切りに、8回の中越え1号2ランまで4安打4打点の固め打ちだった。佐藤のヒーローインタビューでのやり取りは以下の通り。――待ってました。「はい（笑）、よかったです」――1発がなかった。「そうですね。惜しい当たりも何本かあったので焦る