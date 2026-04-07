トルコのイスタンブールにあるイスラエル総領事館が入るビルの前で7日、銃撃事件が起き、容疑者1人が死亡しました。トルコの最大都市・イスタンブールにあるイスラエル総領事館が入るビルの前で7日、武装した容疑者らと警察の間で銃撃戦が起き、容疑者3人のうち1人が死亡し、2人がケガをしました。トルコ当局は容疑者らを「テロリスト」と位置づけた上で、3人のうち1人は、「過激派組織『イスラム国』とつながりがあった」と明らか