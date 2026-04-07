ボートレース住之江のG1「太閤賞競走開設70周年記念」は7日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、8日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。レース運びのうまさが光る。今泉友吾（36＝東京）は5日目の一般戦2走を2着2本にまとめた。特に後半7Rはバック後方の位置から追い上げてのもので2連単が1万9580円（23番人気）、3連単は10万1130円（94番人気）の超ビッグ配当に貢献。「ターン回り系は良くなっていましたね」