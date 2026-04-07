「なすなかにし」の中西茂樹の妻でお笑いコンビ「梅小鉢」の高田紗千子が７日までに自身のインスタグラムを更新。長男の入学式ショットを公開した。「小学校の入学式でした」と書き出した高田。「ずっとずっと不安な気持ちが大きかったようですが、幼稚園のお友だちや赤ちゃんの頃からのお友だちなどたくさんのお友だちと同じクラスになれてとっても安心した様子でした（わたしも）」と、入学式当日の長男の様子を明かした。