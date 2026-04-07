この春、相棒バッグを新しくしてみない？そこで今回は、今年顔な「2000’sデザイン」のバッグ特集をお届けします。通勤・通学には大容量がいい…でもおしゃれさも譲れない！そんなぷりかわ乙女にぴったりなバッグをご紹介。あなたにぴったりのデザインが見つかるはず♡2000’sなデザインが今年顔なんです！大きめバッグを今っぽくアプデするなら、Y2Kなデザインを選ぶべし。特に今季は、ベルトやスタッズなど、強めなアクセン