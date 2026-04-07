◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神９―３ヤクルト（７日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、セ・リーグタイ記録１６奪三振の才木に頭を下げた。８回終了時点で１０５球。次戦も考慮して交代を決断したが、新記録の可能性が残っていたことについて「僕が知らなかった。反省ですね。申し訳ない。９回投げても良かった」と謝罪した。続けて「ピッチングとしては素晴らしいものがあった。記録よりも未来に向けてどんどん良くなる方が重要」