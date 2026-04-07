◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人が広島との敵地３連戦の初戦を落とし、勝利５割に逆戻りした。先発のＦ・ウィットリー投手は来日初黒星。４＆５回に続けて２ランを浴びるなど６回３安打５失点（自責４）と四球絡みの一発に沈んだ。試合後は「非常にフラストレーションがたまる」と自らを責め「無駄なフォアボールからの長打というのは、結果的にこうやって勝敗に直結してしまう。自分が