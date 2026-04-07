体のラインが気になり始めたら、無理な運動ではなく“日常で整える”という新習慣を♡K-BEAUTYから登場したサポートウェアは、着るだけで自然に美しいシルエットへ導いてくれるのが魅力です。締め付けすぎず、心地よく続けられる設計で、毎日のコーデにもなじみやすいのがポイント。忙しい女性のための、新しいボディケアアイテムに注目です♪ 着るだけで整う立体着圧設計 K-BEAUTYサポートウェアは、