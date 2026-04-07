1回、打ち合う鵜川菜央（左）と山中菫＝後楽園ホール国際ボクシング連盟（IBF）世界女子アトム級王座決定戦10回戦は7日、東京・後楽園ホールで行われ、同級1位の山中菫（真正）が同級3位の鵜川菜央（三迫）を2―1の判定で下し、王座を獲得した。昨年4月に王座を失ったが、世界王者に返り咲いた。24歳でサウスポーの山中は右フックや左ストレートの強打を軸に積極的に前へ出て、接戦を制した。「めちゃくちゃうれしい。想像して