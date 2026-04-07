東京電力は７日、福島第一原子力発電所の溶融燃料（デブリ）の取り出し用に開発された新装置「ロボットアーム」を、同日午前に同原発構内に搬入したと発表した。従来の装置より広範囲のデブリを探索・回収できるため、廃炉作業の進展が期待されており、今夏頃に初投入する。約９年をかけて開発されたロボットアームは、最大全長約２２メートルで、遠隔操作によって蛇腹状に伸縮する。２０２４年１１月と２５年４月の試験的な取