「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）広島が今季２度目の２連勝とし、貯金１になった。先発・森下が今季初勝利。打線ではファビアンと大盛が２ランを放って、勝利に貢献した。この日の継投では八回にはここまで守護神を務めてきた森浦が登板。直近２試合失点が続いていたが、無失点で切り抜けると、九回は中崎が登板し、試合を締めた。中崎は２０１９年８月２１日のヤクルト戦以来２４２１日ぶりのセーブとなった。