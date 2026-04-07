子どもを望むかどうかは、将来の結婚や人生設計にも関わる問題ではないでしょうか。とくに、身体的な事情で出産が難しい場合、恋人との関係に悩む人も少なくないのでしょう。今回紹介するのは、大学生の娘をもつママの投稿です。『大学生の娘に彼氏ができました。相手は社会人2年目です。相手は「子どもが絶対に欲しい！」と言っているそう。娘は先天性の病気で子どもを産めないことを伝えました。すると相手は驚いて「子どもは絶