私はミキ（30代後半）。中1の息子ダイが、クラスの女子に給食のチキンをもらおうとしたら、それが問題になって叱られたそうです。実家に行き母に愚痴ると、息子と私が悪いと叱られました。お腹が空いている男子に、女子がチキンの1つくらいあげてもいいじゃない。そう思っていたのですが、ネットのコメント欄にそのことを書き込むと、私に同意してくれる人は皆無。「躾がなっていない」「将来食い尽くし系になる」「クレクレになる