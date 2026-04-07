ボートレース住之江のG1「太閤賞競走開設70周年記念」は7日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、8日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦10R、井上忠政が2コースからジカに捲ってインの中田竜太を叩くという展開を吉田裕平（29＝愛知）が冷静に差し込んで2着。2月10日の地元とこなめG1東海地区選手権に続く、今年3回目の優勝戦進出（住之江では昨年9月13日のG1高松宮記念以来2回目）を決めた。「住之江