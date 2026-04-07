旅のバイブル本『地球の歩き方』の新潟版が発売されたことを受け、編集長などが花角知事のもとを訪れ、本の完成報告を行いました。 花角知事のもとを訪れたのは、地球の歩き方の編集長や新潟版を担当したスタッフです。【担当者】「お店とか旅館含めて、本当に全部自信を持ってお勧めできるものしか載せていない」【花角知事】「この本をお土産にしたら、新潟にゆかりがある人にはいい」『地球の歩き方 新潟』には県内の穴場スポ