療養休暇中にも関わらず、自身で衣類などを扱う販売会のイベントを主催し、参加していたとして、新発田市や村上市など8市町村の障害者福祉などの事務を共同処理している下越福祉行政組合は、46歳の男性主任を停職処分にしたと発表しました。 停職1か月の停職処分を受けたのは、新発田市の下越福祉行政組合の事務局総務課に勤務する男性主任（46）です。男性主任は2025年3月14日以降、病気で療養休暇を取得していたにも関わらず、