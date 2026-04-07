米国遠征に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」の狩野倫久監督代行（49）が7日、羽田空港で取材に応じた。日本協会は2日にニルス・ニールセン前監督の電撃退任を発表。体制発足時からコーチとして支えてきた狩野氏は退任が決議された先月29日の臨時理事会後に報告を受けたことを明かし、「スタッフともども驚いたというのが率直な感想」と神妙な面持ちで語った。直後に佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクターから監督代