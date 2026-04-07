公務を虚偽の理由で退席し、議会から辞職勧告決議を突きつけられていた新潟県糸魚川市の近藤新二市議が支援者に虚偽の説明をしていたとして、4月6日に謝罪しました。 4月6日、糸魚川市役所の一室に現れた近藤新二 糸魚川市議。【近藤信二 糸魚川市議】「『歯医者に行く』と言った虚偽。また、そのあとも聴取のときに『歯医者に行った』という2回目の虚偽」「歯医者の予定がある」という理由で途中退席を願い出た近藤市議に、総務