◇パ・リーグ日本ハム０―３楽天（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）今季初の零敗を喫した日本ハム・新庄剛志監督（54）は寒さの風に嘆き節だった。「これは野球できん！この寒さと風、ピッチャー大変でしょうね。野手も…。手がかじかんで、投げられないぐらい。やっぱあの寒さだったし、（楽天の前田健も）急に痛めたりするし。もうこの取材早く終わりたい」と、悪天候でのプレーを振り返った。開幕から9試合続