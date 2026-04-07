歯科診療所などの倒産が、過去20年で最多となりました。「歯科診療所」と入れ歯や矯正器具などの製作・修理を手がける「歯科技工所」の2025年度の倒産が、過去20年で最多の39件にのぼりました。調査した東京商工リサーチによりますと、「歯科診療所」はコンビニよりも数が多い一方、治療だけでなく、矯正やインプラントなどニーズが多様化し、専門機器への投資や専門技術が必要となり、対応できず倒産に追い込まれているとしていま