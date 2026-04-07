9人組ガールズグループ・NiziUの最新アルバム『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』が、7日発表の『オリコン週間アルバムランキング』で、初登場1位を獲得。この記録により、1stアルバム『U』（2021/12/6付）から6作連続、通算6作目の1位となりました。初週売り上げは、前作『New Emotion』の初週売り上げ17.4万枚を超える19.2万枚を記録。女性グループによる“1stアルバムから6作連続1位”獲得は、乃木坂46の『Time flies』（2021/12/27