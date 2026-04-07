女川原子力発電所（宮城県女川町、石巻市）２号機で昨年５〜６月、格納容器内などの水素濃度検出器に不具合が相次いで見つかった問題で、東北電力は７日、部品の性能試験時に加熱や冷却を必要以上に行ったことで、部品が劣化したことが原因だったと明らかにした。２号機の原子炉では、同年５月に圧力抑制室内で、６月には格納容器内で検出器の異常が確認された。東北電は８月に原子炉の使用を停止し、異常がなかった機器を含む