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米１０年債利回りは４．３２７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（日本時間21:39）（%） 米2年債 3.837（-0.011） 米10年債4.327（-0.004） 米30年債4.898（+0.011） ドイツ3.031（+0.039） 英国4.855（+0.022） カナダ3.482（+0.016） 豪州4.984（-0.054） 日本2.403（-0.006） ※米債以外は10年物