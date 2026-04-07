元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサー７日に自身のインスタグラムを更新し、衣装ショットを披露した。中川アナは、「あざとくてのスタジオで写真を撮ろうとすると、いつもスタッフの方がライトを当てに来てくださるんですおかげさまで目に光が入ってキラキラしていますあたたかさ優しさが染みる．．．」とつづると、デコルテをきれいに見せる首元が特徴的な、大人可愛いワンピーススタイルを披露した。そして、出演番