俳優の杏さん（39）が、ドラマの撮影で約3か月間、滞在したフィンランドでの生活ぶりを明かしました。■フィンランドでの3人の子供たちとの思い出明かす撮影のために、3人の子供たちとフィンランドに滞在していた杏さん。自身の公式YouTubeチャンネルではオーロラ観賞を楽しむ様子などを公開し、家族とともに様々な体験を楽しんだといいます。特に気に入ったというのが、フィンランドが発祥といわれる“サウナ”。サウナを備え付け