【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比09銭円安ドル高の1ドル＝159円72〜82銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1560〜70ドル、184円75〜85銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の行方を見極めようと様子見ムードが強かった。