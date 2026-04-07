気まずいぃぃ…お義父さん、一体なにしに来たの!?まあ、この日だけなら…と思ってやり過ごすのですが、アポなし訪問はこの日だけでは終わらなかったのです！お義父さんに入り浸られると、いろいろやりづらいですよね…。>>【まんが】夫源病で義実家トラブル(ウーマンエキサイト編集部)