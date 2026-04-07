ボクシング元世界2階級制覇王者の京口紘人氏（32）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、7月に第1子が誕生予定であることを公表した。「レア名字さんvsメジャー名字さん」のテーマトークに登場。「名字由来net」によると、京口姓は全国で90人しかいないレア名字だといい、「親戚しかいないかもしれないです」と話した。MCの明石家さんまからは「大事にしていきたいな、先祖