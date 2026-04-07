「クラウンカップ・Ｓ３」（７日、川崎）単勝１・５倍の支持を受けた大井のシーテープがゴール前で鋭く伸び、破竹の４連勝で重賞初制覇。「第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１」（６月１０日・大井）への優先出走権をゲットした。２着にＪＲＡ・丹内騎乗で逃げた４番人気のオリジナルパターン、３着に７番人気のララメテオが後方から突っ込んだ。Ｊｐｎ１を６勝したフリオーソ産駒のシーテープが父ゆかりの南関東で快進撃。ホッ