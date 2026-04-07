4月7日の「踊る！さんま御殿!!」にて「春満開！さんま御殿！！ 最強２世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭」3時間スペシャルを放送。1組目「最強2世の親子参観」にて、芸能人の子どもたちから衝撃の告白が相次いだ。サッカー日本代表・森保一監督の3人の息子たちは、自宅での父の過ごし方について「パンツ一丁で真剣に試合を観て分析しています」と告白。小園凌央が「高校生のとき、彼女を自宅に連れてきたら、（父・ヒロミが）僕