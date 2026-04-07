台湾メディアの中時新聞網は5日、日本旅行に出かけた台湾人のある投稿に、「日本旅行の達人」も驚きを示したと報じた。記事によると、SNS・Threads（スレッズ）上で先日、ある台湾人ユーザーが日本の某有名ドラッグストアに対する不満を訴えた。同ユーザーによると、渋谷の店舗でかぜ薬「パブロン」を購入しようとしたが、店員から類似のオリジナルブランドの商品を猛烈に勧められた。ひとしきり説明を聞いた同ユーザーが、やはり