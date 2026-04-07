中国自然資源部によると、中国第42次南極観測隊は4月7日、南極氷床における熱水掘削の初の試験に成功したとのことです。掘削深度は3413メートルに達し、これまでの国際的な極地熱水掘削の最深記録である2540メートルを更新しました。今回の現地実験は、大深度氷床熱水掘削システムの南極での実証を主な目的としています。麒麟氷底湖上部の氷床を貫通することで、今後の氷底湖の原位置や水体・湖底サンプルの採取に向け、汚染のない