◇MLB ブルージェイズ-ドジャース(日本時間8日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手が“伝説”をつくった舞台で登板となります。山本投手は、昨季のワールドシリーズで奮闘。敵地ロジャース・センターで初戦を落として迎えた第2戦で9回1失点の完投勝利。さらに2勝3敗と崖っぷちの第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、続く第7戦は同点の9回のサヨナラのピンチから登板し、延長11回まで無失点投球。フル回転でチーム世