◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神が甲子園開幕戦で快勝。勝利の舞台裏では才木を好リードした坂本誠志郎捕手と始球式を務めたシンガーソングライターのあいみょんが顔を合わせて、勝利を喜ぶ姿があった。始球式でもバッテリーを組んだ2人。坂本は打席への登場曲にあいみょんの曲を使っている関係で、かねてから交流があった。試合後の取材を受けている坂本のところに、あいみょんが突然乱入。話