動画配信サービス「Netflix」で展開される『ONE PIECE』の世界がさらなる拡大を見せる。新作アニメーションスペシャル『LEGO ONE PIECE』が、9月29日より独占配信されることが発表され、予告編が初解禁された。【動画】『LEGO ONE PIECE』予告編原作は、尾田栄一郎が「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の同名漫画。モンキー・D・ルフィ率いる“麦わらの一味”の冒険を描く海洋ロマンで、全世界累計発行部数は6億部を突破