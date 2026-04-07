自民党広報本部長を務める鈴木貴子衆院議員（40）が7日放送のBS「居酒屋プライム放談」（後9・00）に出演し、父の鈴木宗男参院議員（78）について語った。貴子氏が生まれる前から衆院議員だった父は多忙のため不在がちで「家にいないんですよ。世間の皆さんが見ている姿しか私も見ていないんです」という。母・典子さんからは“お父さんは故郷のため、日本のために働いているんだから、寂しいなんて思わないで誇りに思いなさ