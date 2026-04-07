ハリウッド俳優のメリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんが6日、映画『プラダを着た悪魔２』来日スペシャルイベントに登場。映画の名セリフを披露しました。映画は、一流ファッション誌のカリスマ編集長・ミランダのもとで奮闘するアシスタント・アンディの成長を描く『プラダを着た悪魔』の続編。今作では、雑誌存続の危機に再び2人がタッグを組みます。イベントが始まりレッドカーペットに2人が登場すると、駆けつけた大