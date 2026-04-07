◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）“２歳女王”の桜花賞直行は好走への近道。阪神ＪＦからクラシック開幕戦に直接駒を進めた馬は【３・３・０・５】（別途表記のないデータは以降も過去１０年）で、１着馬に限れば【２・２・０・０】。今年のスターアニスも素直に軸としては信頼する。ただ、ひと筋縄ではいかないのが桜花賞。２０００年以降で１〜３番人気がすべて馬券圏外に消えたのはレ