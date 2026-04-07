陸上女子８００メートルの日本記録保持者・久保凛（１８）＝積水化学＝が７日、都内で練習を公開。２７社のメディアが殺到する中「ちょっと大人になりたいなあと思って開けてみました」と両耳のピアスを披露した。練習ではハードルを使って入念に体を整えてからしっかり走り込み「持久力とスピードが両方鍛えられる練習だった」と汗をぬぐった。３月に東大阪大敬愛高を卒業し、積水化学と所属契約。東京・世田谷区を拠点とする