◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―３中日（７日・横浜）中日・井上一樹監督は試合後に６日に出場選手登録を抹消された橋本侑樹投手の症状が「脇腹痛」と明かした。「今はやりの脇腹というか、そっち系だね。ちょっとコイツで（勝ちパターンを）いこうかというところのけがで、痛いんだけど、困ったもんだなって。（負傷者が）重なっちゃったというのもあるんで、ハッシー（橋本）には早く治して帰ってきてほしい」と切実な思