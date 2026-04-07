ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催中の『ユニバーサル・クールジャパン 2026』に、「名探偵コナン」原作者の青山剛昌氏が2026年4月7日(火)にサプライズ来場しました。大人気開催中の『名探偵コナン・ワールド』を体験。話題の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」と連動した進化版推理体験や、“ミステリー×食×音楽”体験を満喫。ファンも大興奮となった、当日の様子を詳しくお届けします。 ユニバーサ