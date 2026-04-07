◆パ・リーグ楽天３―０日本ハム（７日・楽天モバイル）ミュージカル俳優の山崎育三郎が、楽天―日本ハム戦（楽天モバイル）でセレモニアルピッチを行った。背番号３６（さぶろう）のユニホームに身を包み投じたこん身の１球はノーバウンドで捕手のミットに収まった。スピードガンはまさかの１０１キロを計測。球場からはどよめきが起こった。「今日サンドウィッチマンさんにお会いして、伊達さんから『ストライクで１００キ